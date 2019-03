By Jane Bockus | Special to Hawaii 24/7

Results of the Sunday (March 17) 8th Annual Kauikeaouli Challenge Race for Recreational Paddlers, held at Keauhou. The short course paddlers went a total of 3+ miles from Keauhou to Ma‘ihi Bay, while those with more experience paddled 6+ miles to Keikiwaha. Both courses finished back at Keauhou Bay. Awards presentation and brunch for all participants and ohana followed the race at Keauhou Canoe Club’s halau.

SHORT COURSE RESULTS - 3 MILES Keauhou to Ma'ihi Bay & return OVERALL RACE# TIME NAME(S) PLACE 1 H-13 0:26:14 KEAUHOU -in Auku'u "Hiki No" 1st MEN OC-6 Greg Haapla, Mike McGuire, Jack Taylor, Paul Regan, Tom Campbell, Gary Ceragioli 2 I-10 0:26:38 KAI EHITU in Kawehionapuaokalani "The Hapas" 1st MIX OC-6 Travis Peters, Robbin Kaanaha-Gerrard, Kristen Gagnon, Jason Shelfow, Mimi Bergstrom, Dave Yamagata 3 26 0:26:46 KAI OPUA - in Kahaloa Elua "I Kaika Na Hoe" 2nd MIX OC-6 Debbie Filek, Corey Gibson, Richard Ingram, Terry Pergamit, Inna Worrall, Brian Cornel 4 A-6 0:27:31 KAI OPUA - in Kalani Kai "Old Men in a Boat" 2nd MEN OC-6 Walter Heimgartner, Brian Davis, Mike McMullen, John Nobriga, George Kikuchi, Walter Wells 5 H-7 0:28:13 WAIKOLOA - in Kamalii Kai" 3rd MIX OC-6 Bill Bryant, Carl Gibson, Cynthia Osborne, Robin Hewitt, Mike Chin Quee, Dana Hershman 6 A-3 0:28:21 KAI OPUA - in Kina'ole "Uncle Bo Baby" 3rd MEN OC-6 Paul Pimentel, Phil Hester, Richard McCullogh, Jeff Wise, Jeff Webb, Eddie "Lions" Candell 7 K-2 0:29:18 KAC in Kaimiloa 'Kona Athletic Canoe Club" 4th MIX OC-6 Vonnie Razo, Rosanna Walker, Heather Abbott, Shawn Sutherland, Gino Ceccletto, Chris Vasquez 8 A-12 0:30:37 KAI OPUA - in Lydia Kaaka'eha "Girls in the Boat" 1st WOMEN OC-6 Cheryl Shields, Beth Wilson, Linda Morley Wells, Twila Delaney, Cathy Blackly, Kim Beyer 9 16 0:32:15 KAI OPUA - in Kikaha "Shenanigans" 5th MIX OC-6 Don Polubny, Gary Klewchuk, Bob Nelson, Shirley Polubny, Katie Friesen, Beth Nemmers 10 20 0:33:13 KAI OPUA - in Uhane "Hinano" 2nd WOMEN OC-6 Pam Laksmi-Ditton, Pam Schreiner, Andee Bemrose, Christina McCullough, Brandy Przbyla, Felicia Rauwesdink 11 H-10 0:33:42 KEAUHOU - in Konawaena - "Kolohe Krew" 3rd WOMEN OC-6 Nancy Regan, Baili Adair Cosdon, Noe Campbell, Kay McBride, Debra Trinidad, Kris Ishii Orosco LONG COURSE RESULTS 6+ MILES Keauhou to Keikiwaha & return OVERALL RACE# TIME NAME(S) PLACE 1 H-11 0:58:47 KEAUHOU - Kai Pueone "Fast Old Guys" 1st MEN OC-6 Dennis Mihalka, John Roberts, Rich Milham, John Gavelek, Herb Funk, Peter Dahlberg 2 29 0:59:37 KAI OPUA - in "Unlimited " 1st MIX UNLIMITED Barbara Prestia, Steve Prestia, Jim Fairhurst, Cathy Fairhurst, Randy Stroschein, Heidi Rruckhaus 3 H-12 1:03:23 KEAUHOU - in Iolana "Christa's Crusaders" 1st MIX OC-6 Erica Basilio, Carolyn Carter, Jeff Roy, John Rodrigues, Kerri Tobin, Christina Kovach 4 H-15 1:06:10 KEAUHOU - in Kailiili Nehe "Da Kine" 2nd MIX OC-6 Mary Brado, Jody Wheeler, Mary MacCheyne, Bob Darling, Shawn Roth, Chuck Thompson 5 H-8 1:08:09 KEAUHOU - in Malia Kini "Ka Hele Keke'e" 3rd MIX OC-6 Rhonda Robertson, Wayne Cooper, Lee Fink, Ron Ferragamo, Andy Ferragamo, Theresa Owens 6 H-4 1:13:18 KEAUHOU - in Kainalani "Hiki No" 4th MIX OC-6 Peter Morrow, Karlene Morrow, Doug Fredebaugh, Cheryl Romer, Bill Hodges, Lois Hodges

