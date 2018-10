MEDIA RELEASE

Kona Historical Society presents a free Hanohano O Kona lecture at 5:30 p.m. Wednesday (Oct 31) at the West Hawaii Civic Center. Natalie Kurashima is an ethnoecologist with Kamehameha Schools and she’ll be giving a presentation about ethnobotany and ethnoecology on Hawaii Island.

