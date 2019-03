By Jane Bockus

Results of the Hawaii Island Paddlesports Association (HIPA) canoe races for OC-1, OC-2, V-1 Rudderless canoes. The 10-mile long course started outside Honokohau Harbor and finished inside Keauhou Bay, while the 6-mile short course ran from outside Keauhou to turn at Lyman’s Bay and returned to the finish line inside Keauhou Bay.

The challenging courses were celebrated with Awards and lunch provided by Keauhou Canoe Club.

10-mile Long Course



Overall Finish Long Course Finish Time Name(s) Place 1 906 1:18:27 CHASE VON NORDHEIM 1 - OC-1 - M - 19-39 - LONG 2 908 1:19:34 MOKU HANDLEY 2 - OC-1 - M - 19-39 - LONG 4 1111 1:19:53 RAMONA & KAWIKA CRIVELLO 1 - OC-2 - MX - 19-49 - LONG 5 1036 1:21:03 SEAN KA'AWA 1 - OC-1 - M - 40-49 - LONG 6 39 1:21:11 NATHAN GROCHOLSKI 2 - OC-1 - M - 40-49 - LONG 7 314 1:22:21 KOA SPOON 1 - V-1 - M - Open - LONG 8 459 1:22:22 BILL MORRIS 1 - OC-1 - M - 60+ - LONG 9 8 1:23:45 THERON OGATA 3 - OC-1 - M - 40-49 - LONG 10 880 1:23:47 KEAHI WARFIELD 1 - V-1 - M - 40+ - LONG 11 890 1:24:48 DOUG COPELAND 1 - OC-1 - M - 50-59 - LONG 12 54 1:25:04 JOSH ALLEN 2 - V-1 - M - Open - LONG 13 367 1:26:01 TROY PARKER-BAILEY 2 - OC-1 - M - 50-59 - LONG 14 804 1:26:02 MIKE ANDRADE 3 - OC-1 - M - 50-59 - LONG 15 77 1:26:41 JEFF MOLDER 4 - OC-1 - M - 50-59 - LONG 16 950 1:27:14 ALEC FIERMAN 3 - OC-1 - M - 19-39 - LONG 17 232 1:27:43 MIKE CRON & STEVE PRESTIA 1 - OC-2 - M - 50+ - LONG 18 891 1:28:08 STEVEN McKELLAR 4 - OC-1 - M - 40-49 - LONG 19 320 1:29:18 LORIN SELLARS 4 - OC-1 - M - 19-39 - LONG 20 827 1:30:04 TR IRELAND 5 - OC-1 - M - 40-49 - LONG 21 803 1:30:31 LAURA BIRSE 1 - V-1 - F - 40+ - LONG 1 885 1:30:48 DARCY DANIEL 1 - OC-1 - F - 50-59 - LONG 22 291 1:34:00 USHA KILPATRICK & KRISTA JOHNSON 1 - OC-2 - F - 19-49 - LONG 23 826 1:36:34 ERIC BAICY 6 - OC-1 - M - 40-49 - LONG 24 184 1:37:08 SUSAN ANDERSON 1 - OC-1 - F - 60+ - LONG 25 133 1:41:18 HARRIET PARSONS 1 - OC-1 - F - 19-39 - LONG 26 35 1:41:47 CORRINE CONVERY 1 - OC-1 - F - 40-49 - LONG 27 40 1:47:17 DAVE YAMAGATA 5 - OC-1 - M - 50-59 - LONG 28 869 1:48:15 TREVELLA WILLIAMS 2 - OC-1 - F - 50-59 - LONG 29 910 1:49:45 AMY COOK 2 - OC-1 - F - 19-39 - LONG 30 134 DNF SCOTT FERRY 6 - OC-1 - M - 50-59 - LONG

6-mile Short Course



Overall Finish Short Course Boat Number Finish Time Name(s) Place 1 515 0:56:43 PAUL DILL 1 - OC-1 - M -Novice -SHORT 2 59 0:57:37 CHRIS RUNNELLS 1 - V-1 - M -Novice -SHORT 3 58 0:57:38 AVAN MAKOA 1 - V-1 - M -Junior -SHORT 4 254 0:58:37 CAROLYN STRAWN & KERRI TOBIN 1 - OC-2 - MX - 50+ -Short 5 860 0:59:00 ALI'I YOUDERIAN 1 - OC-1 - M -Junior -SHORT 6 372 0:59:12 JAKE HONL-DEGUAIR 2 - OC-1 - M -Junior -SHORT 7 224 0:59:35 PAUL JEFFRIES 1 - OC-1 - M - 60+ -SHORT 8 485 0:59:46 JIM ELLIOTT 2 - OC-1 - M - 60+ -SHORT 9 884 1:00:41 JASON SHELFOW 2 - OC-1 - M -Novice -SHORT 10 820 1:00:45 GREG KANE 3 - OC-1 - M - 60+ -SHORT 11 475 1:00:57 JEFF CLEMENSON 4 - OC-1 - M - 60+ -SHORT 12 159 1:00:59 NED BURNS 5 - OC-1 - M - 60+ -SHORT 13 435 1:02:37 KALA THURSTON 3 - OC-1 - M -Junior -SHORT 14 28 1:02:46 RICH MILHAM 6 - OC-1 - M - 60+ -SHORT 15 904 1:03:50 JERRY O'CONNELL 7 - OC-1 - M - 60+ -SHORT 16 96 1:03:52 TIM ROBERTSON 3 - OC-1 - M -Novice -SHORT 17 909 1:05:28 CHRISTINA KOVACH 1 - OC-1 - F -Novice -SHORT 18 907 1:07:09 KIERAN HOMPSTEAD 1 - OC-1 - M -Cruiser -SHORT 19 38 1:07:21 RHONDA ROBERTSON 2 - OC-1 - F -Novice -SHORT 20 31 1:07:35 TOM CAMPBELL 4 - OC-1 - M -Novice -SHORT 21 777 1:07:36 KAETI ECKER 1 - OC-1 - F - 60+ -SHORT 22 881 1:07:48 GINGER THOMAS 1 - V-1 - F -Novice -SHORT 23 905 1:08:05 JODY & GARY CERAGIOLI 2 - OC-2 - MX - 50+ -SHORT 24 855 1:08:12 TERI FONG 2 - OC-1 - F - 60+ -SHORT 25 201 1:08:29 VERN & JANET HEIKKILA 3 - OC-2 - MX - 50+ -SHORT 26 828 1:12:07 BAILI COSDON & SYLVESTER OROSCO 1 - OC-2 - MX - 19-49 -SHORT 27 340 1:19:15 RITA MORRIS 3 - OC-1 - F -Novice -SHORT 28 620 1:20:34 KAREN MICKIEVIC 3 - OC-1 - F - 60+ -SHORT

Share this: Facebook

Twitter

Pinterest

Reddit

Tumblr

LinkedIn

Print

Email

More

Pocket