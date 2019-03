Results courtesy of Jane Bockus

Second Annual Freddie Berengue Memorial Race. The 10-mile course was paddled from Kekaha Kai State Park at Mahaiula to the finish line inside Honokohau Harbor, where awards and a delicious lunch was provided at the Hawaii Island Paddlesports Association (HIPA) halau for the paddlers, the Officials, and their assistants.

Mahalo to the entire Berengue Ohana for hosting this super event for the HIPA paddling Ohana – a great time was had by all the participants!

Overall

Short Overall

Long Boat Number Finish Time Name(s) Course Boat Sex Division Place 1 4 1:20:27 Keakua Nolan OC-1 M 19-39 1 - OC-1 - M - 19-39 - 2 42 1:20:39 Daniel Chun OC-1 M 19-39 2 - OC-1 - M - 19-39 - 3 65 1:21:11 Kainoa Tanoni OC-1 M 19-39 3 - OC-1 - M - 19-39 - 4 893 1:22:25 Ikaika Hauanio/ Avan Becerra OC-2 M 19-49 1 - OC-2 - M - 19-49 - 5 0 1:22:35 Chase VonNordheim OC-1 M 19-39 4 - OC-1 - M - 19-39 - 6 849 1:24:04 Jose Lizardi OC-1 M 19-39 5 - OC-1 - M - 19-39 - 7 898 1:26:17 Jeremy Padayao OC-1 M 19-39 6 - OC-1 - M - 19-39 - 8 904 1:26:24 Kekoa Kau OC-1 M 19-39 7 - OC-1 - M - 19-39 - 9 1111 1:26:45 Ramona Crivello/ Kawika Crivello OC-2 MX 19-49 1 - OC-2 - MX - 19-49 - 10 312 1:27:06 Nue Youderian/ Ali'i Youderian OC-2 M 19-49 2 - OC-2 - M - 19-49 - 11 39 1:27:57 Nathan Grocholski OC-1 M 40-49 1 - OC-1 - M - 40-49 - 12 8 1:28:18 Theron Ogata OC-1 M 40-49 2 - OC-1 - M - 40-49 - 13 459 1:29:24 Bill Morris OC-1 M 60+ 1 - OC-1 - M - 60+ - 14 542 1:29:24 Sean Kaawa V-1 M 40+ 1 - V-1 - M - 40+ - 15 314 1:29:37 Koa Spoon V-1 M 19-39 1 - V-1 - M - 19-39 - 16 897 1:29:51 Spencer Lavea/ Dane Enos OC-2 M 50+ 1 - OC-2 - M - 50+ - 17 620 1:29:57 Trey Cox OC-1 M 19-39 8 - OC-1 - M - 19-39 - 18 7 1:30:02 Grant Kojima/Leila Duim OC-2 MX 50+ 1 - OC-2 - MX - 50+ - 19 888 1:30:51 Tyler Makaiwi OC-1 M 19-39 9 - OC-1 - M - 19-39 - 20 367 1:31:30 Troy Parker Bailey OC-1 M 50-59 1 - OC-1 - M - 50-59 - 21 71 1:31:39 Keahi Warfield OC-1 M 19-39 10 - OC-1 - M - 19-39 - 22 804 1:31:59 Mike Andrade OC-1 M 50-59 2 - OC-1 - M - 50-59 - 23 950 1:35:06 Alec Fierman OC-1 M 19-39 11 - OC-1 - M - 19-39 - 24 890 1:36:48 Douglas Copeland OC-1 M 50-59 3 - OC-1 - M - 50-59 - 25 899 1:37:42 Kekoa Yockman OC-1 M 19-39 12 - OC-1 - M - 19-39 - 26 891 1:38:18 Ashley McKellar/ Steve McKellar OC-2 MX 19-49 2 - OC-2 - MX - 19-49 - 27 232 1:38:43 Michael Cron/ Steve Prestia OC-2 M 50+ 2 - OC-2 - M - 50+ - 28 222 1:39:45 Laura Birse OC-1 F 40-49 1 - OC-1 - F - 40-49 - 29 903 1:39:56 Jason Shelfow OC-1 M 50-59 4 - OC-1 - M - 50-59 - 30 254 1:40:04 Carolyn Strawn/ Kerri Tobin OC-2 MX 50+ 2 - OC-2 - MX - 50+ - 31 320 1:40:12 Lorin Sellars OC-1 M 19-39 13 - OC-1 - M - 19-39 - 32 902 1:40:14 Darcy Daniel OC-1 F 50-59 1 - OC-1 - F - 50-59 - 33 485 1:40:17 Jim Elliott OC-1 M 60+ 2 - OC-1 - M - 60+ - 34 59 1:40:18 Chris Runnels V-1 M 19-39 2 - V-1 - M - 19-39 - 35 444 1:40:53 Matthew Kaaihue OC-1 M 40-49 3 - OC-1 - M - 40-49 - 36 372 1:41:35 Jake Honl-Deguair OC-1 M Junior 1 - OC-1 - M - Junior - 37 302 1:42:32 Eddie Nabarro OC-1 M 40-49 4 - OC-1 - M - 40-49 - 38 900 1:44:04 Amanda Degraeve/ Zachary Pratt OC-2 MX 19-49 3 - OC-2 - MX - 19-49 - 39 872 1:44:31 Randy Ring OC-1 M 50-59 5 - OC-1 - M - 50-59 - 40 184 1:45:40 Susan Anderson OC-1 F 60+ 1 - OC-1 - F - 60+ - 41 224 1:46:12 Paul Jeffries OC-1 M 60+ 3 - OC-1 - M - 60+ - 42 826 1:48:20 Eric Baicy OC-1 M 40-49 5 - OC-1 - M - 40-49 - 43 435 1:48:53 Rusty Crabbe OC-1 M 19-39 14 - OC-1 - M - 19-39 - 44 895 1:49:01 Henry Cho IV OC-1 M Junior 2 - OC-1 - M - Junior - 45 96 1:52:24 Tim Robertson OC-1 M 60+ 4 - OC-1 - M - 60+ - 46 6 1:54:16 Nicki Lacey Enos OC-1 F 50-59 2 - OC-1 - F - 50-59 - 47 35 1:59:04 Corrine Convery OC-1 F 40-49 2 - OC-1 - F - 40-49 - 48 956 2:00:06 Kenneth Gonzales OC-1 M 50-59 6 - OC-1 - M - 50-59 - 49 923 2:00:39 Keiran Hompstead OC-1 M 19-39 15 - OC-1 - M - 19-39 - 50 901 2:01:40 Kaleo Gambill OC-1 M 19-39 16 - OC-1 - M - 19-39 - 51 248 2:02:31 Lahela Parker-Bailey/ Jennifer Tamearii OC-2 F 19-49 1 - OC-2 - F - 19-49 - 52 896 2:03:00 Opura Mo'o OC-1 M 50-59 7 - OC-1 - M - 50-59 - 53 892 2:04:29 China White OC-1 F 50-59 3 - OC-1 - F - 50-59 - 54 60 2:15:33 Rami Ring OC-1 F 60+ 2 - OC-1 - F - 60+ - 55 40 2:15:43 Dave Yamagata OC-1 M 50-59 8 - OC-1 - M - 50-59 - 56 515 #N/A Paul Dill OC-1 M 19-39 17 - OC-1 - M - 19-39 -

