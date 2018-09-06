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Very strong deep quake in Fiji Islands area, no tsunami threat

Posted on September 6, 2018. Tags: , 

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
1554 UTC THU SEP 6 2018

...PTWC TSUNAMI INFORMATION STATEMENT...

PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------

  * MAGNITUDE      8.1
  * ORIGIN TIME    1549 UTC SEP 6 2018
  * COORDINATES    18.4 SOUTH  179.5 EAST
  * DEPTH          669 KM / 415 MILES
  * LOCATION       FIJI

EVALUATION
----------

  * AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 8.1 OCCURRED IN
    THE FIJI ISLANDS AT 1549 UTC ON THURSDAY SEPTEMBER 6 2018.

  * BASED ON ALL AVAILABLE DATA... THERE IS NO TSUNAMI THREAT
    BECAUSE THE EARTHQUAKE IS LOCATED TOO DEEP INSIDE THE EARTH.


RECOMMENDED ACTIONS
-------------------

  * NO ACTION IS REQUIRED.


NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------

  * THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
    ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED OR THE SITUATION CHANGES.

  * AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
    GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
    EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.

  * FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
    CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
    SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
    BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
    NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
    AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.

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