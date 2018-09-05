Strong quake in Japan, no tsunami threat
Posted on September 5, 2018. Tags: earthquake, japan
TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
1820 UTC WED SEP 5 2018
..PTWC TSUNAMI INFORMATION STATEMENT...
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS - FROM JMA
--------------------------------------------
* NOTE JMA PARAMETERS
* MAGNITUDE 6.7
* ORIGIN TIME 1807 UTC SEP 5 2018
* COORDINATES 42.7 NORTH 142.0 EAST
* DEPTH 39 KM / 24 MILES
* LOCATION HOKKAIDO JAPAN REGION
EVALUATION
----------
* AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 6.7 OCCURRED IN
THE HOKKAIDO, JAPAN REGION AT 1807 UTC ON WEDNESDAY
SEPTEMBER 5 2018.
* BASED ON ALL AVAILABLE DATA... THERE IS NO TSUNAMI THREAT
FROM THIS EARTHQUAKE.
RECOMMENDED ACTIONS
-------------------
* NO ACTION IS REQUIRED.
NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------
* THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED OR THE SITUATION CHANGES.
* AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.
* FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.
* COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
PTWC.WEATHER.GOV.
* COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.
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