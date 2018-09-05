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Strong quake in Japan, no tsunami threat

Posted on September 5, 2018. Tags: , 

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
1820 UTC WED SEP 5 2018

..PTWC TSUNAMI INFORMATION STATEMENT...

PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS - FROM JMA
--------------------------------------------

 * NOTE JMA PARAMETERS
 * MAGNITUDE      6.7
 * ORIGIN TIME    1807 UTC SEP 5 2018
 * COORDINATES    42.7 NORTH  142.0 EAST
 * DEPTH          39 KM / 24 MILES
 * LOCATION       HOKKAIDO  JAPAN REGION

EVALUATION
----------

 * AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 6.7 OCCURRED IN
   THE HOKKAIDO, JAPAN REGION AT 1807 UTC ON WEDNESDAY
   SEPTEMBER 5 2018.

 * BASED ON ALL AVAILABLE DATA... THERE IS NO TSUNAMI THREAT
   FROM THIS EARTHQUAKE.


RECOMMENDED ACTIONS
-------------------

 * NO ACTION IS REQUIRED.


NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------

 * THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
   ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED OR THE SITUATION CHANGES.

 * AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
   GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
   EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.

 * FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
   PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.

 * COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
   CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
   SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
   PTWC.WEATHER.GOV.

 * COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
   BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
   NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
   AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.

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