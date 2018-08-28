Very strong 7.1M quake Southeast of the Loyalty Islands, no tsunami threat to Hawaii
Posted on August 28, 2018. Tags: earthquake, pacific
TSUNAMI MESSAGE NUMBER 6
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
0645 UTC WED AUG 29 2018
...PTWC FINAL TSUNAMI THREAT MESSAGE...
THE TSUNAMI FORECAST IS UNCHANGED IN THIS MESSAGE.
NOTE ADDITIONAL SEA LEVEL MEASUREMENTS FOR FIJI AND VANUATU
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------
* MAGNITUDE 7.1
* ORIGIN TIME 0352 UTC AUG 29 2018
* COORDINATES 22.1 SOUTH 169.9 EAST
* DEPTH 10 KM / 6 MILES
* LOCATION SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
EVALUATION
----------
* AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 7.1 OCCURRED
SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS AT 0352 UTC ON WEDNESDAY
AUGUST 29 2018.
* BASED ON ALL AVAILABLE DATA... THE TSUNAMI THREAT FROM THIS
EARTHQUAKE HAS NOW PASSED.
TSUNAMI THREAT FORECAST...UPDATED
---------------------------------
* THE TSUNAMI THREAT HAS NOW LARGELY PASSED.
RECOMMENDED ACTIONS
-------------------
* GOVERNMENT AGENCIES RESPONSIBLE FOR ANY IMPACTED COASTAL
AREAS SHOULD MONITOR CONDITIONS AT THE COAST TO DETERMINE IF
AND WHEN IT IS SAFE TO RESUME NORMAL ACTIVITIES.
* PERSONS LOCATED NEAR IMPACTED COASTAL AREAS SHOULD STAY ALERT
FOR INFORMATION AND FOLLOW INSTRUCTIONS FROM LOCAL
AUTHORITIES.
* REMAIN OBSERVANT AND EXERCISE NORMAL CAUTION NEAR THE SEA.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* MINOR SEA LEVEL FLUCTUATIONS OF UP TO 0.3 METERS ABOVE AND
BELOW THE NORMAL TIDE MAY CONTINUE OVER THE NEXT FEW HOURS.
TSUNAMI OBSERVATIONS
--------------------
* THE FOLLOWING ARE TSUNAMI WAVE OBSERVATIONS FROM COASTAL
AND/OR DEEP-OCEAN SEA LEVEL GAUGES AT THE INDICATED
LOCATIONS. THE MAXIMUM TSUNAMI HEIGHT IS MEASURED WITH
RESPECT TO THE NORMAL TIDE LEVEL.
GAUGE TIME OF MAXIMUM WAVE
COORDINATES MEASURE TSUNAMI PERIOD
GAUGE LOCATION LAT LON (UTC) HEIGHT (MIN)
-------------------------------------------------------------
LAUTOKA FJ 17.6S 177.4E 0619 0.01M/ 0.0FT 22
SUVA VITI LEVU FJ 18.1S 178.4E 0603 0.02M/ 0.1FT 42
VANUATU 17.8S 168.3E 0531 0.10M/ 0.3FT 16
OUINNE NEW CALEDONI 22.0S 166.7E 0518 0.26M/ 0.9FT 08
LIFOU NEW CALEDONIA 20.9S 167.3E 0444 0.12M/ 0.4FT 06
MARE NEW CALEDONIA 21.5S 167.9E 0512 0.12M/ 0.4FT 06
LENAKEL VU 19.5S 169.3E 0517 0.27M/ 0.9FT 06
NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------
* THIS WILL BE THE FINAL STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
NEW INFORMATION IS RECEIVED OR THE SITUATION CHANGES.
* AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.
* FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.
* COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
PTWC.WEATHER.GOV.
* COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.
Like this:
Like Loading...
Leave a Reply