 

   

Categorized | Earthquake, News

Very strong 7.1M quake Southeast of the Loyalty Islands, no tsunami threat to Hawaii

Posted on August 28, 2018. Tags: , 

TSUNAMI MESSAGE NUMBER 6
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
0645 UTC WED AUG 29 2018

...PTWC FINAL TSUNAMI THREAT MESSAGE...

THE TSUNAMI FORECAST IS UNCHANGED IN THIS MESSAGE.

NOTE ADDITIONAL SEA LEVEL MEASUREMENTS FOR FIJI AND VANUATU

PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------

  * MAGNITUDE      7.1
  * ORIGIN TIME    0352 UTC AUG 29 2018
  * COORDINATES    22.1 SOUTH  169.9 EAST
  * DEPTH          10 KM / 6 MILES
  * LOCATION       SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS

EVALUATION
----------

  * AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 7.1 OCCURRED
    SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS AT 0352 UTC ON WEDNESDAY
    AUGUST 29 2018.

  * BASED ON ALL AVAILABLE DATA... THE TSUNAMI THREAT FROM THIS
    EARTHQUAKE HAS NOW PASSED.

TSUNAMI THREAT FORECAST...UPDATED
---------------------------------

  * THE TSUNAMI THREAT HAS NOW LARGELY PASSED.

RECOMMENDED ACTIONS
-------------------

  * GOVERNMENT AGENCIES RESPONSIBLE FOR ANY IMPACTED COASTAL
    AREAS SHOULD MONITOR CONDITIONS AT THE COAST TO DETERMINE IF
    AND WHEN IT IS SAFE TO RESUME NORMAL ACTIVITIES.

  * PERSONS LOCATED NEAR IMPACTED COASTAL AREAS SHOULD STAY ALERT
    FOR INFORMATION AND FOLLOW INSTRUCTIONS FROM LOCAL
    AUTHORITIES.

  * REMAIN OBSERVANT AND EXERCISE NORMAL CAUTION NEAR THE SEA.

POTENTIAL IMPACTS
-----------------

  * MINOR SEA LEVEL FLUCTUATIONS OF UP TO 0.3 METERS ABOVE AND
    BELOW THE NORMAL TIDE MAY CONTINUE OVER THE NEXT FEW HOURS.

TSUNAMI OBSERVATIONS
--------------------

  * THE FOLLOWING ARE TSUNAMI WAVE OBSERVATIONS FROM COASTAL
    AND/OR DEEP-OCEAN SEA LEVEL GAUGES AT THE INDICATED
    LOCATIONS. THE MAXIMUM TSUNAMI HEIGHT IS MEASURED WITH
    RESPECT TO THE NORMAL TIDE LEVEL.

                            GAUGE      TIME OF   MAXIMUM     WAVE
                         COORDINATES   MEASURE   TSUNAMI   PERIOD
    GAUGE LOCATION        LAT   LON     (UTC)     HEIGHT    (MIN)
    -------------------------------------------------------------
    LAUTOKA FJ           17.6S 177.4E    0619   0.01M/ 0.0FT  22
    SUVA VITI LEVU FJ    18.1S 178.4E    0603   0.02M/ 0.1FT  42
    VANUATU              17.8S 168.3E    0531   0.10M/ 0.3FT  16
    OUINNE NEW CALEDONI  22.0S 166.7E    0518   0.26M/ 0.9FT  08
    LIFOU NEW CALEDONIA  20.9S 167.3E    0444   0.12M/ 0.4FT  06
    MARE NEW CALEDONIA   21.5S 167.9E    0512   0.12M/ 0.4FT  06
    LENAKEL VU           19.5S 169.3E    0517   0.27M/ 0.9FT  06

NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------

  * THIS WILL BE THE FINAL STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
    NEW INFORMATION IS RECEIVED OR THE SITUATION CHANGES.

  * AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
    GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
    EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.

  * FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
    CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
    SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
    BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
    NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
    AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 

 

Become a fan on facebook

 

 

Quantcast
%d bloggers like this: