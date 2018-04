By Jane Bockus | Special to Hawaii 24/7

Today (March 31) was beautiful day in Hilo for the East Hawaii Challenge race for OC-1, OC-2 and Rudderless V-1 canoes that brought 76 participants out to paddle on the 7.3 mile short course and the 10.5 mile long course, both of which began at Richardson’s Park in Keaukaha, and finished in front of Laka’s halau at Hilo Bayfront.

This was a very well organized event, with lots of prizes, delicious food, and happy paddlers.

Mahalo to Aaron Makaimoku and Sampson Castillo for sponsoring this super event and for being flexible enough to switch the date when treacherous conditions cancelled the original date last week.

HIPA is proud of you!

2018 HIPA EAST HAWAII CHALLENGE - SHORT COURSE 7.3 miles OVERALL TIME NAME(S) DIVISION PLACE 1 1:07:00 DolanTakushi 1 M OC1 Novice 2 1:09:08 TR Ireland 2 M OC1 Novice 3 1:09:18 Matthew Kaaihue 1 M OC1 40-49 4 1:09:31 Bryson Luta 2 M V1 Open 5 1:09:35 Lorin Sellars 1 M OC1 19-39 6 1:09:44 Nate Grocholski 2 M OC1 40-49 7 1:09:53 Jeff Molder 1 M OC1 50-59 8 1:10:34 Trey Green 3 M OC1 Novice 9 1:11:21 Jim Elliott 2 M OC1 50-59 10 1:12:27 Stan Cann 1 M OC1 60+ 11 1:12:42 Nick Ah Yo 3 M OC1 40-49 12 1:12:45 John Roberts 2 M OC1 60+ 13 1:12:50 James Hanley 1 M V1 40+ 14 1:13:54 Greg Kane 3 M OC1 60+ 15 1:14:22 Rich Milham 4 M OC1 60+ 16 1:15:23 Christian Giardina 3 M OC1 50-59 17 1:16:26 Kenneth Kam Jr. 4 M OC1 50-59 18 1:16:36 Rodrigo Romo 4 M OC1 40-49 19 1:16:44 Kerry Long 5 M OC1 60+ 20 1:19:18 Amanda DeGraeve 1 F OC1 19-39 21 1:20:04 Kieran Hampstead 4 M OC1 Novice 22 1:20:35 William P. Brosnahan III 5 M OC1 40-49 23 1:20:46 Zach Pratt 2 M V1 40+ 24 1:20:47 Michele Padayo 2 F OC1 19-39 25 1:25:05 Nicolas Luis 5 M OC1 Novice 26 1:25:09 Trevella Williams 1 F OC1 Novice 27 1:26:37 Sarah Graves 2 F OC1 Novice 28 1:28:09 Don Weir & Tracy Lewis 1 MM OC2 50+ 29 1:28:21 Hugh Broughton 6 M OC1 40-49 30 1:29:15 Gerry Hala Latu 1 F OC1 40-49 31 1:31:48 Amy Cook 3 F OC1 19-39 32 1:34:04 Lahela Parker-Bailey 3 F OC1 Novice 33 1:42:14 Karen Mickievic 1 F OC1 60+ 34 1:50:11 Ruth Hamakawa 1 F OC1 50-59 2018 HIPA EAST HAWAII CHALLENGE - LONG COURSE, 10.5 MILES OVERALL TIME NAME(S) DIVISION PLACE 1 1:33:27 Kua Nolan 1 1 M OC1 19-39 2 1:37:19 Chance Agpoon 2 M OC1 19-39 3 1:37:29 Kaiea Cann 3 M OC1 19-39 4 1:38:18 Jeremy Padayao 4 M OC1 19-39 5 1:40:39 Chase Von Nordhei 1 M V1 Open 6 1:40:59 Bruce Ayau 1 M OC1 50-59 7 1:41:13 Lloyd Ganoot 1 M OC1 40-49 8 1:41:19 Kama Lee Loy 5 M OC1 19-39 9 1:41:34 Bill Morris 1 M OC1 60+ 10 1:43:31 Koa Spoon 2 M V1 Open 11 1:43:52 Kili Wakana 6 M OC1 19-39 12 1:44:16 Nathan Kaluhiwa 2 M OC1 50-59 13 1:44:16 Theron Ogata 2 M OC1 40-49 14 1:45:12 Louie Mendonca 3 M OC1 50-59 15 1:46:13 Sean Kaawa 3 M OC1 40-49 16 1:47:09 Afa Tuaolo 2 M OC1 60+ 17 1:47:13 Kepa Weller 7 M OC1 19-39 18 1:48:27 Andrea & David Okita Mix OC2 19-49 19 1:48:44 Kekoa Sumera-Lee 3 M V1 Open 20 1:49:22 Keahi Warfield 8 M OC1 19-39 21 1:49:47 Robert Olson 4 M OC1 40-49 22 1:52:09 Kekoa Yockman 9 M OC1 19-39 23 1:52:28 Kim Kimi & Sheila Cadaoas 1 FF OC2 50+ 24 1:52:39 Leilani Olson 1 F OC1 19-39 25 1:53:16 Hanalei Akazawa 10 M OC1 19-39 26 1:54:36 Scott Laursen 5 M OC1 40-49 27 1:55:24 Melanie Kelekolio 1 F OC1 50-59 28 1:55:50 Joshua Allen 4 V1 Open 29 1:55:57 Laura Birse 1 F OC1 40-49 30 1:57:58 Alec Fierman 11 M OC1 19-39 31 1:58:20 Jason Napihaa 6 M OC1 40-49 32 2:00:42 Beverly Tuaolo 1 F OC1 60+ 33 2:05:00 Eric Baicy 7 M OC1 40-49 34 2:06:25 Troy Parker-Bailey 1 M V1 40+ 35 2:09:03 Harriet Parsons 3 F OC1 19-39 36 2:10:27 Linda Robb 2 F OC1 60+ 37 2:14:32 Kristin Crews 2 F OC1 40-49

Share this: Facebook

Twitter

Pinterest

Reddit

Google

Tumblr

More

Print

LinkedIn



Pocket

Email