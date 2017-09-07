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Severe earthquake near Mexico, possibility of tsunami being evaluated

Posted on September 7, 2017. Tags: , 

THE TSUNAMI FORECAST IS UNCHANGED IN THIS MESSAGE.

PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------

  * MAGNITUDE      8.2
  * ORIGIN TIME    0449 UTC SEP 8 2017
  * COORDINATES    14.9 NORTH  94.0 WEST
  * DEPTH          33 KM / 20 MILES
  * LOCATION       OFF THE COAST OF CHIAPAS  MEXICO


EVALUATION
----------

  * AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 8.2 OCCURRED
    OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO AT 0449 UTC ON FRIDAY
    SEPTEMBER 8 2017.

  * TSUNAMI WAVES HAVE BEEN OBSERVED.

  * BASED ON ALL AVAILABLE DATA... HAZARDOUS TSUNAMI WAVES ARE
    FORECAST FOR SOME COASTS.


TSUNAMI THREAT FORECAST
-----------------------

  * TSUNAMI WAVES REACHING MORE THAN 3 METERS ABOVE THE TIDE
    LEVEL ARE POSSIBLE ALONG SOME COASTS OF

      MEXICO.


  * TSUNAMI WAVES REACHING 0.3 TO 1 METERS ABOVE THE TIDE LEVEL
    ARE POSSIBLE FOR SOME COASTS OF

      AMERICAN SAMOA... ANTARCTICA... COOK ISLANDS... ECUADOR...
      EL SALVADOR... FIJI... FRENCH POLYNESIA... GUATEMALA...
      KIRIBATI... NEW ZEALAND... SAMOA... TOKELAU... TUVALU...
      VANUATU... AND WALLIS AND FUTUNA.


  * TSUNAMI WAVES ARE FORECAST TO BE LESS THAN 0.3 METERS ABOVE
    THE TIDE LEVEL FOR THE COASTS OF

      AUSTRALIA... CHILE... CHINA... CHUUK... COLOMBIA... COSTA
      RICA... GUAM... HAWAII... HONDURAS... HOWLAND AND BAKER...
      INDONESIA... JAPAN... JARVIS ISLAND... JOHNSTON ATOLL...
      KERMADEC ISLANDS... KOSRAE... MALAYSIA... MARSHALL
      ISLANDS... MIDWAY ISLAND... NAURU... NEW CALEDONIA...
      NICARAGUA... NIUE... NORTHERN MARIANAS... NORTHWESTERN
      HAWAIIAN ISLANDS... PALAU... PALMYRA ISLAND... PANAMA...
      PAPUA NEW GUINEA... PERU... PHILIPPINES... PITCAIRN
      ISLANDS... POHNPEI... RUSSIA... SOLOMON ISLANDS...
      TAIWAN... TONGA... VIETNAM... WAKE ISLAND... AND YAP.


  * ACTUAL AMPLITUDES AT THE COAST MAY VARY FROM FORECAST
    AMPLITUDES DUE TO UNCERTAINTIES IN THE FORECAST AND LOCAL
    FEATURES. IN PARTICULAR MAXIMUM TSUNAMI AMPLITUDES ON ATOLLS
    AND AT LOCATIONS WITH FRINGING OR BARRIER REEFS WILL LIKELY
    BE MUCH SMALLER THAN THE FORECAST INDICATES.

  * FOR OTHER AREAS COVERED BY THIS PRODUCT A FORECAST HAS NOT
    YET BEEN COMPUTED. THE FORECAST WILL BE EXPANDED IF
    NECESSARY IN SUBSEQUENT PRODUCTS.


RECOMMENDED ACTIONS
-------------------

  * GOVERNMENT AGENCIES RESPONSIBLE FOR THREATENED COASTAL AREAS
    SHOULD TAKE ACTION TO INFORM AND INSTRUCT ANY COASTAL
    POPULATIONS AT RISK IN ACCORDANCE WITH THEIR OWN
    EVALUATION... PROCEDURES AND THE LEVEL OF THREAT.

  * PERSONS LOCATED IN THREATENED COASTAL AREAS SHOULD STAY ALERT
    FOR INFORMATION AND FOLLOW INSTRUCTIONS FROM NATIONAL AND
    LOCAL AUTHORITIES.


ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL
--------------------------

  * ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL -ETA- OF THE INITIAL TSUNAMI WAVE
    FOR PLACES WITHIN THREATENED REGIONS ARE GIVEN BELOW. ACTUAL
    ARRIVAL TIMES MAY DIFFER AND THE INITIAL WAVE MAY NOT BE THE
    LARGEST. A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES AND THE TIME BETWEEN
    WAVES CAN BE FIVE MINUTES TO ONE HOUR.

    LOCATION         REGION             COORDINATES    ETA(UTC)
    ------------------------------------------------------------
    PUERTO MADERO    MEXICO            14.8N  92.5W   0548 09/08
    SALINA CRUZ      MEXICO            16.5N  95.2W   0551 09/08
    ACAPULCO         MEXICO            16.9N  99.9W   0552 09/08
    SIPICATE         GUATEMALA         13.9N  91.2W   0604 09/08
    ACAJUTLA         EL SALVADOR       13.6N  89.8W   0610 09/08
    LAZARO CARDENAS  MEXICO            17.9N 102.2W   0619 09/08
    BALTRA ISLAND    ECUADOR            0.5S  90.3W   0804 09/08
    HIVA OA          FRENCH POLYNESIA  10.0S 139.0W   1248 09/08
    CHRISTMAS ISLAN  KIRIBATI           2.0N 157.5W   1422 09/08
    MALDEN ISLAND    KIRIBATI           3.9S 154.9W   1426 09/08
    FLINT ISLAND     KIRIBATI          11.4S 151.8W   1426 09/08
    PAPEETE          FRENCH POLYNESIA  17.5S 149.6W   1450 09/08
    RAPA ITI         FRENCH POLYNESIA  27.6S 144.3W   1502 09/08
    PENRYN ISLAND    COOK ISLANDS       8.9S 157.8W   1505 09/08
    TUBUAI           FRENCH POLYNESIA  23.3S 149.5W   1510 09/08
    RAROTONGA        COOK ISLANDS      21.2S 159.8W   1609 09/08
    PUKAPUKA ISLAND  COOK ISLANDS      10.8S 165.9W   1619 09/08
    NUKUNONU ISLAND  TOKELAU            9.2S 171.8W   1652 09/08
    PAGO PAGO        AMERICAN SAMOA    14.3S 170.7W   1705 09/08
    APIA             SAMOA             13.8S 171.8W   1714 09/08
    WALLIS ISLAND    WALLIS AND FUTUN  13.3S 176.3W   1746 09/08
    FUNAFUTI ISLAND  TUVALU             7.9S 178.5E   1751 09/08
    FUTUNA ISLAND    WALLIS AND FUTUN  14.3S 178.2W   1812 09/08
    TARAWA ISLAND    KIRIBATI           1.5N 173.0E   1832 09/08
    SUVA             FIJI              18.1S 178.4E   1915 09/08
    KAINGAROA CHATH  NEW ZEALAND       43.7S 176.3W   1955 09/08
    WAITANGI CHATHA  NEW ZEALAND       43.9S 176.6W   1957 09/08
    ESPERITU SANTO   VANUATU           15.1S 167.3E   1959 09/08
    ANATOM ISLAND    VANUATU           20.2S 169.9E   2020 09/08
    CAPE ADARE       ANTARCTICA        71.0S 170.0E   2155 09/08


POTENTIAL IMPACTS
-----------------

  * A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES. THE TIME BETWEEN WAVE CRESTS
    CAN VARY FROM 5 MINUTES TO AN HOUR. THE HAZARD MAY PERSIST
    FOR MANY HOURS OR LONGER AFTER THE INITIAL WAVE.

  * IMPACTS CAN VARY SIGNIFICANTLY FROM ONE SECTION OF COAST TO
    THE NEXT DUE TO LOCAL BATHYMETRY AND THE SHAPE AND ELEVATION
    OF THE SHORELINE.

  * IMPACTS CAN ALSO VARY DEPENDING UPON THE STATE OF THE TIDE AT
    THE TIME OF THE MAXIMUM TSUNAMI WAVES.

  * PERSONS CAUGHT IN THE WATER OF A TSUNAMI MAY DROWN... BE
    CRUSHED BY DEBRIS IN THE WATER... OR BE SWEPT OUT TO SEA.


TSUNAMI OBSERVATIONS
--------------------

  * THE FOLLOWING ARE TSUNAMI WAVE OBSERVATIONS FROM COASTAL
    AND/OR DEEP-OCEAN SEA LEVEL GAUGES AT THE INDICATED
    LOCATIONS. THE MAXIMUM TSUNAMI HEIGHT IS MEASURED WITH
    RESPECT TO THE NORMAL TIDE LEVEL.

                            GAUGE      TIME OF   MAXIMUM     WAVE
                         COORDINATES   MEASURE   TSUNAMI   PERIOD
    GAUGE LOCATION        LAT   LON     (UTC)     HEIGHT    (MIN)
    -------------------------------------------------------------
    SALINA CRUZ MX       16.2N  95.2W    0541   0.48M/ 1.6FT  20
    PURETO ANGEL MX      15.7N  96.5W    0517   0.29M/ 1.0FT  24
    HUATULCO MX          15.8N  96.1W    0514   0.69M/ 2.3FT  12


NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------

  * THE NEXT MESSAGE WILL BE ISSUED IN ONE HOUR... OR SOONER IF
    THE SITUATION WARRANTS.

  * AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
    GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
    EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.

  * FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
    CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
    SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
    BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
    NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
    AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.

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Sep 7, 2017 / 5:15 pm

 

 

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