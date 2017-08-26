Strong quake in Papua New Guinea area, no tsunami threat
Posted on August 26, 2017. Tags: earthquake, papua new guinea
TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
0424 UTC SUN AUG 27 2017
...PTWC TSUNAMI INFORMATION STATEMENT...
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------
* MAGNITUDE 6.6
* ORIGIN TIME 0418 UTC AUG 27 2017
* COORDINATES 1.4 SOUTH 148.1 EAST
* DEPTH 10 KM / 6 MILES
* LOCATION ADMIRALTY ISLANDS REG. PAPUA NEW GUINEA
EVALUATION
----------
* AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 6.6 OCCURRED IN
THE ADMIRALTY ISLANDS REGION, PAPUA NEW GUINEA AT 0418 UTC
ON SUNDAY AUGUST 27 2017.
* BASED ON ALL AVAILABLE DATA... THERE IS NO TSUNAMI THREAT
FROM THIS EARTHQUAKE.
RECOMMENDED ACTIONS
-------------------
* NO ACTION IS REQUIRED.
NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------
* THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED OR THE SITUATION CHANGES.
* AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.
* FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.
* COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
PTWC.WEATHER.GOV.
* COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.q
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