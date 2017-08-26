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Strong quake in Papua New Guinea area, no tsunami threat

Posted on August 26, 2017. Tags: , 

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
0424 UTC SUN AUG 27 2017

...PTWC TSUNAMI INFORMATION STATEMENT...

PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------

  * MAGNITUDE      6.6
  * ORIGIN TIME    0418 UTC AUG 27 2017
  * COORDINATES    1.4 SOUTH  148.1 EAST
  * DEPTH          10 KM / 6 MILES
  * LOCATION       ADMIRALTY ISLANDS REG.  PAPUA NEW GUINEA


EVALUATION
----------

  * AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 6.6 OCCURRED IN
    THE ADMIRALTY ISLANDS REGION, PAPUA NEW GUINEA AT 0418 UTC
    ON SUNDAY AUGUST 27 2017.

  * BASED ON ALL AVAILABLE DATA... THERE IS NO TSUNAMI THREAT
    FROM THIS EARTHQUAKE.


RECOMMENDED ACTIONS
-------------------

  * NO ACTION IS REQUIRED.


NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------

  * THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
    ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED OR THE SITUATION CHANGES.

  * AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
    GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
    EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.

  * FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
    CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
    SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
    BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
    NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
    AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.q

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Aug 25, 2017 / 5:15 pm

 

 

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