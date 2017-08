The short course was eight miles from Honaunau into Napoopoo and back to Honaunau, and included the women, juniors, and mixed crews. The keiki junior division was a four mile race from Honaunau, past Moinui point, then back.

The long course was over 11 miles from Honaunau, into Napoopoo, and out to the northern side of Kealakekua Bay, then back to Honaunau, and was paddled by men’s crews.

Keiki Course 4 miles Place Name Division Time M/P/H 1 Keoua/Puna Kapuwai Junior Mixed 1:07:56 4.416 Juniors Place Name Time M/P/H Juniors 18 Male 1 Keoua Kuahuula 1:11:08 6.747 Juniors 18 Female 1 Keoua Kaholo 1:28:16 5.438 Juniors Mix 1 Kamehameha Lono 1:15:19 6.373 2 Puna Kanaloa 1:31:38 5.238 Women Place Name Time M/P/H Koa Division Female 1 Kai'ehitu Heipualani 1:15:54 6.324 2 Kai'opua Kamakahonu 1:16:44 6.255 3 Keoua Alealea 1:17:21 6.205 4 Keoua Ka'ahumanu 1:32:22 5.196 Masters 40 Female 1 Kai'opua 'Ale 1:12:38 6.608 2 Kamehameha Kekualani 1:16:12 6.299 3 Waikoloa Kai Puhe'e 1:18:22 6.125 Masters 50 Female 1 Kai'opua Tesoro 1:14:58 6.402 2 Waikoloa Kanelike 1:17:58 6.156 Masters 60 Female 1 Kai'opua Kina'ole 1:19:27 6.041 2 Kai'opua Laulani 1:19:46 6.017 Open Female 1 Kai'opua Keokea 1:07:41 7.091 2 Kai Ehitu Nalani-Momi 1:07:59 7.06 3 Puna Pohoiki 1:11:58 6.669 4 Puna Mahealani 1:19:26 6.042 5 Kamehameha Kua'ana 1:20:01 5.998 Unlimited Female 1 Kai'opua Kealailani 1:06:04 7.265 2 Puna Boogie 1:06:15 7.245 3 Kamehameha Kawohi 1:07:09 7.148 4 Puna Kaihau 1:09:09 6.941 5 Keauhou Hihimanu 1:12:48 6.593 6 Kai Ehitu Mafatanui 1:16:29 6.275 7 Kai'opua Lono 1:17:32 6.19 Mixed Place Name Time M/P/H Koa Mixed 1 Hui Waa Waiakea Waiakea 1:09:14 6.933 Open Mixed 1 Keoua Pali Kapu O Keoua 1:08:49 6.975 2 Kawaihae Waiakailio 1:09:20 6.923 3 Keauhou Kai Pu'eone 1:10:01 6.855 4 Na Waa Hanakahi Hilo One 1:11:38 6.7 5 Waikoloa Anaho'omalu 1:14:03 6.482 6 Kawaihae Pelekane 1:15:25 6.364 7 Na Waa Hanakahi Onomea 1:16:17 6.292 8 Waikoloa Kialoahou Pookela 1:17:42 6.177 9 Kawaihae Uila 1:18:12 6.138 10 Hui Waa Waiakea Kamanu 1:18:34 6.109 11 Keaukaha Pae'a 1:18:49 6.09 12 Na Waa Hanakahi Ahuki'i 1:19:07 6.066 Men Place Name Time M/P/H Koa Division Male 1 Kai Ehitu Heipualani 1:26:44 7.609 2 Keoua Alealea 1:28:01 7.498 3 Keoua Ka'ahumanu 1:34:51 6.958 Masters 50 Male 1 Waikoloa Kanelike 1:32:37 7.126 2 Kai'ehitu Kehaulani 1:33:23 7.067 Masters 60 Male 1 Keoua Pae'a 1:36:02 6.872 2 Waikoloa Anaeho'omalu 1:48:12 6.099 3 Keauhou Kai Pue'one 1:50:44 5.96 Masters 40 Male 1 Puna Mahealani 1:24:09 7.843 2 Kamehameha Kekualani 1:31:28 7.215 Open Male 1 Kai'ehitu Nalani Momi 1:22:14 8.025 2 Kai Ehitu Makanani 1:28:44 7.437 3 Kai Ehitu To'iki A Kai Ehitu 1:30:20 7.306 4 Kai'opua Tesoro 1:30:49 7.267 5 Waikoloa Kialoa Kou Pookela 1:33:44 7.041 6 Kai'opua 'ale 1:36:17 6.854 7 Kamehameha Kuaana 1:38:26 6.705 8 Laka Napuanani 1:39:17 6.647 Unlimited Male 1 Puna Boogie Kalama 1:16:43 8.603 2 Puna Kailau 1:18:07 8.448 3 Kai'ehitu Mafatu Nui 1:24:39 7.796 4 Kai'opua Kealailani 1:25:14 7.743 5 Kamehameha Kawohi 1:27:27 7.547 6 Kai'opua Lono 1:30:11 7.318 7 Keauhou Hihi Manu 1:41:38 6.493

