TSUNAMI MESSAGE NUMBER 1 NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI 2345 UTC MON JUL 17 2017 ...PTWC TSUNAMI THREAT MESSAGE... PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS --------------------------------- * MAGNITUDE 7.4 * ORIGIN TIME 2334 UTC JUL 17 2017 * COORDINATES 54.2 NORTH 169.2 EAST * DEPTH 48 KM / 30 MILES * LOCATION KOMANDORSKIYE OSTROVA RUSSIA REGION EVALUATION ---------- * AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 7.4 OCCURRED IN THE KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION AT 2334 UTC ON MONDAY JULY 17 2017. * BASED ON THE PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS... HAZARDOUS TSUNAMI WAVES ARE POSSIBLE FOR COASTS LOCATED WITHIN 300 KM OF THE EARTHQUAKE EPICENTER. TSUNAMI THREAT FORECAST ----------------------- * HAZARDOUS TSUNAMI WAVES FROM THIS EARTHQUAKE ARE POSSIBLE WITHIN 300 KM OF THE EPICENTER ALONG THE COASTS OF RUSSIA. RECOMMENDED ACTIONS ------------------- * GOVERNMENT AGENCIES RESPONSIBLE FOR THREATENED COASTAL AREAS SHOULD TAKE ACTION TO INFORM AND INSTRUCT ANY COASTAL POPULATIONS AT RISK IN ACCORDANCE WITH THEIR OWN EVALUATION... PROCEDURES AND THE LEVEL OF THREAT. * PERSONS LOCATED IN THREATENED COASTAL AREAS SHOULD STAY ALERT FOR INFORMATION AND FOLLOW INSTRUCTIONS FROM NATIONAL AND LOCAL AUTHORITIES. ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL -------------------------- * ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL -ETA- OF THE INITIAL TSUNAMI WAVE FOR PLACES WITH A POTENTIAL TSUNAMI THREAT. ACTUAL ARRIVAL TIMES MAY DIFFER AND THE INITIAL WAVE MAY NOT BE THE LARGEST. A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES AND THE TIME BETWEEN WAVES CAN BE FIVE MINUTES TO ONE HOUR. LOCATION REGION COORDINATES ETA(UTC) ------------------------------------------------------------ MEDNNY ISLAND RUSSIA 54.7N 167.4E 0006 07/18 POTENTIAL IMPACTS ----------------- * A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES. THE TIME BETWEEN WAVE CRESTS CAN VARY FROM 5 MINUTES TO AN HOUR. THE HAZARD MAY PERSIST FOR MANY HOURS OR LONGER AFTER THE INITIAL WAVE. * IMPACTS CAN VARY SIGNIFICANTLY FROM ONE SECTION OF COAST TO THE NEXT DUE TO LOCAL BATHYMETRY AND THE SHAPE AND ELEVATION OF THE SHORELINE. * IMPACTS CAN ALSO VARY DEPENDING UPON THE STATE OF THE TIDE AT THE TIME OF THE MAXIMUM TSUNAMI WAVES. * PERSONS CAUGHT IN THE WATER OF A TSUNAMI MAY DROWN... BE CRUSHED BY DEBRIS IN THE WATER... OR BE SWEPT OUT TO SEA. NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION -------------------------------------- * THE NEXT MESSAGE WILL BE ISSUED IN ONE HOUR... OR SOONER IF THE SITUATION WARRANTS. * AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S. GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-. * FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV. * COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT PTWC.WEATHER.GOV. * COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON... BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S. NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.
USGS: How large does an earthquake have to be to cause a tsunami?
Magnitudes below 6.5
Earthquakes of this magnitude are very unlikely to trigger a tsunami.
Magnitudes between 6.5 and 7.5
Earthquakes of this size do not usually produce destructive tsunamis. However, small sea level changes may be observed in the vicinity of the epicenter. Tsunamis capable of producing damage or casualties are rare in this magnitude range but have occurred due to secondary effects such as landslides or submarine slumps.
Magnitudes between 7.6 and 7.8
Earthquakes of this size may produce destructive tsunamis especially near the epicenter; at greater distances small sea level changes may be observed. Tsunamis capable of producing damage at great distances are rare in the magnitude range.
Magnitude 7.9 and greater
Destructive local tsunamis are possible near the epicenter, and significant sea level changes and damage may occur in a broader region.
Note that with a magnitude 9.0 earthquake, the probability of an aftershock with a magnitude exceeding 7.5 is not negligible. To date, the largest aftershock recorded has been magnitude 7.1 that did not produce a damaging tsunami.
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