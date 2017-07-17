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Very strong quake near Russia, no tsunami threat for Hawaii

Posted on July 17, 2017. Tags: , , 

TSUNAMI MESSAGE NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
2345 UTC MON JUL 17 2017

...PTWC TSUNAMI THREAT MESSAGE...

PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------

  * MAGNITUDE      7.4
  * ORIGIN TIME    2334 UTC JUL 17 2017
  * COORDINATES    54.2 NORTH  169.2 EAST
  * DEPTH          48 KM / 30 MILES
  * LOCATION       KOMANDORSKIYE OSTROVA  RUSSIA REGION


EVALUATION
----------

  * AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 7.4 OCCURRED IN
    THE KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION AT 2334 UTC ON
    MONDAY JULY 17 2017.

  * BASED ON THE PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS... HAZARDOUS
    TSUNAMI WAVES ARE POSSIBLE FOR COASTS LOCATED WITHIN 300 KM
    OF THE EARTHQUAKE EPICENTER.


TSUNAMI THREAT FORECAST
-----------------------

  * HAZARDOUS TSUNAMI WAVES FROM THIS EARTHQUAKE ARE POSSIBLE
    WITHIN 300 KM OF THE EPICENTER ALONG THE COASTS OF

      RUSSIA.


RECOMMENDED ACTIONS
-------------------

  * GOVERNMENT AGENCIES RESPONSIBLE FOR THREATENED COASTAL AREAS
    SHOULD TAKE ACTION TO INFORM AND INSTRUCT ANY COASTAL
    POPULATIONS AT RISK IN ACCORDANCE WITH THEIR OWN
    EVALUATION... PROCEDURES AND THE LEVEL OF THREAT.

  * PERSONS LOCATED IN THREATENED COASTAL AREAS SHOULD STAY ALERT
    FOR INFORMATION AND FOLLOW INSTRUCTIONS FROM NATIONAL AND
    LOCAL AUTHORITIES.


ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL
--------------------------

  * ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL -ETA- OF THE INITIAL TSUNAMI WAVE
    FOR PLACES WITH A POTENTIAL TSUNAMI THREAT. ACTUAL ARRIVAL
    TIMES MAY DIFFER AND THE INITIAL WAVE MAY NOT BE THE
    LARGEST. A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES AND THE TIME BETWEEN
    WAVES CAN BE FIVE MINUTES TO ONE HOUR.

    LOCATION         REGION             COORDINATES    ETA(UTC)
    ------------------------------------------------------------
    MEDNNY ISLAND    RUSSIA            54.7N 167.4E   0006 07/18


POTENTIAL IMPACTS
-----------------

  * A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES. THE TIME BETWEEN WAVE CRESTS
    CAN VARY FROM 5 MINUTES TO AN HOUR. THE HAZARD MAY PERSIST
    FOR MANY HOURS OR LONGER AFTER THE INITIAL WAVE.

  * IMPACTS CAN VARY SIGNIFICANTLY FROM ONE SECTION OF COAST TO
    THE NEXT DUE TO LOCAL BATHYMETRY AND THE SHAPE AND ELEVATION
    OF THE SHORELINE.

  * IMPACTS CAN ALSO VARY DEPENDING UPON THE STATE OF THE TIDE AT
    THE TIME OF THE MAXIMUM TSUNAMI WAVES.

  * PERSONS CAUGHT IN THE WATER OF A TSUNAMI MAY DROWN... BE
    CRUSHED BY DEBRIS IN THE WATER... OR BE SWEPT OUT TO SEA.


NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------

  * THE NEXT MESSAGE WILL BE ISSUED IN ONE HOUR... OR SOONER IF
    THE SITUATION WARRANTS.

  * AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
    GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
    EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES -ALL LOWER CASE-.

  * FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV AND AT WWW.TSUNAMI.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
    CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
    SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
    PTWC.WEATHER.GOV.

  * COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
    BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
    NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
    AT NTWC.ARH.NOAA.GOV.

USGS: How large does an earthquake have to be to cause a tsunami?

Magnitudes below 6.5
Earthquakes of this magnitude are very unlikely to trigger a tsunami.

Magnitudes between 6.5 and 7.5
Earthquakes of this size do not usually produce destructive tsunamis. However, small sea level changes may be observed in the vicinity of the epicenter. Tsunamis capable of producing damage or casualties are rare in this magnitude range but have occurred due to secondary effects such as landslides or submarine slumps.

Magnitudes between 7.6 and 7.8
Earthquakes of this size may produce destructive tsunamis especially near the epicenter; at greater distances small sea level changes may be observed. Tsunamis capable of producing damage at great distances are rare in the magnitude range.

Magnitude 7.9 and greater
Destructive local tsunamis are possible near the epicenter, and significant sea level changes and damage may occur in a broader region.

Note that with a magnitude 9.0 earthquake, the probability of an aftershock with a magnitude exceeding 7.5 is not negligible. To date, the largest aftershock recorded has been magnitude 7.1 that did not produce a damaging tsunami.


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Jul 17, 2017 / 5:15 pm

 

 

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